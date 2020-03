Ryanair riduce del 25% i voli a corto raggio

(Teleborsa) -ha notificato ai propri passeggeri la riduzione dei suoi operativi a corto raggio (principalmente da e verso l'Italia) fino al 25% per un periodo di tre settimane,, come conseguenza dell’emergenza Covid-19.La scorsa settimana, Ryanair ha registrato un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo ed inizio aprile, così come vi è stato anche un significativo aumento di passeggeri prenotati che non si sono presentati all’imbarco, in particolare in partenza dall'Italia e su voli nazionali.