ICF Group prosegue il piano di buy-back

ICF Group

(Teleborsa) -informa di aver acquistato nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 02 marzo 2020 complessive(corrispondenti allo 0,10% del capitale sociale) ad unper un controvalore complessivo pari a 52.826 euro nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 30 aprile 2019.L'ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da ICF Group, a seguito degli acquisti comunicati in data odierna, è di n. 254.603 azioni, pari al 3,37% del capitale sociale.Il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute dalla società a seguito degli acquisti comunicati è pari a 7.288.310.Intanto in Borsa aggressivo avvitamento per l'operatore di riferimento nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti, che tratta in perdita del 2,17% sui valori precedenti.