Infrastrutture, De Micheli: nomineremo 12 Commissari per 25 opere

(Teleborsa) - "Abbiamo inviato allae all'elenco diche, o per motivi progettuali o per complessità di natura amministrativa, hanno bisogno di essere. Verranno presto inviate alle Camere per il parere da parte delle Commissioni. Dopo il ministero selezionerà e nominerà i commissari: suprevediamo di accorparne alcune e di nominarneLo ha detto a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola"Gli altri- ha concluso - sono già stati tutti nominati, tranne che per ladove non ho ritenuto necessario un commissario, poichè le attività si stanno"Leper ora, ma non escludiamo anche allungamenti di questaSono pronta a condividere tutte le decisioni,, ha aggiunto De Micheli.