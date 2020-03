MailUp continua il piano di buy-back

MailUp

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile2019, ha acquistato con valute 3 e 4 marzo 2020,al prezzo medio di 4,487841 euro per azione per un controvalore complessivo di 43.390,57 euro.Alla data del 6 marzo 2020, MailUp detiene pertanto direttamente n. 91.881 azioni proprie, pari allo 0,61% del relativo capitalesociale sottoscritto e versato.Oggi in Borsa giornata da dimenticare per la società attiva nel campo delle marketing technology, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,72% sui valori precedenti.