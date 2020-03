Coronavirus, aumentano contagi in Europa. Conte: "Ora più buia, ma ce la faremo"

(Teleborsa) - Continuano purtroppo a crescere i numeri delnel mondo. Sonogli Stati nei quali il virus si è diffuso, secondo l'ultimo aggiornamento dell'università Johns Hopkins. I casi confermati in totale sono, le persone uccise dal viruse quelle guariteNel frattempo, anche laha superato la soglia dei mille casi di coronavirus. Lo ha reso noto l'istituto(organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive), secondo quanto riporta Die Zeit.Situazione ancoranel nostro Paese dove l'ISS, proprio in queste ore, ha lanciato l'allarme sulla, dove ci sonoaffinchè la situazione non diventi uni quanto sta accadendo nel Nord Italia."Serve mettere in sicurezza il Paese estendendo le misure di emergenza sanitaria della cosiddetta "zona rossa" a tutto il territorio nazionale, la salute degli italiani viene prima di tutto". A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini. "Ma, al contempo,deve essere data totale copertura economica a garanzia di imprese, posti di lavoro, risparmi, spese sanitarie. A qualsiasi costo e usando qualsiasi cifra serva. Subito", conclude Salvini.- "In questi giorni ho ripensato ad alcune vecchie letture, a Winston Churchill.Queste le parole del Presidente del Consiglioin riferimento all'emergenza che ilsta attraversando per il Coronavirus.