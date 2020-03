Il settore viaggi e intrattenimento a Milano si muove verso il basso (-9,40%), perde molto i Grandi Viaggi

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE MIB

Juventus

mid-cap

Autogrill

small-cap

I Grandi Viaggi

FNM

A.S. Roma

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 31.274,5 perdendo -2.948,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 161, dopo un avvio di sessione a 165.Tra i titoli del, a picco, che presenta un pessimo -9,26%.Tra leitaliane, affonda sul mercato, che soffre con un calo dell'8,64%.Tra ledi Milano, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 14,29%.Pesante, che segna una discesa di ben -13,64 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 12,41%.