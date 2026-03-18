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Francoforte: andamento negativo per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Fresenius Medical Care
Si muove verso il basso la compagnia attiva nel settore farmaceutico, con una flessione dell'1,81%.
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