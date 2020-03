Coronavirus, Geox: sospende temporaneamente attivita` 150 negozi

Geox

(Teleborsa) -ha ritenuto opportuno, in linea con le ultime disposizioni emanate dal Governo per combattere l'emergenza del Coronavirsu,estendendo la prescrizione di chiusura anche ai giorni feriali ed ai centri storici fino a domenica 15 marzo in attesa di meglio comprendere l'evoluzione della situazione e riservandosi di prorogare tale misura in linea con le scadenze indicate dal Governo. E' quanto si apprende da una nota diffusa dalla società"Mai come in questo momento e` necessario fare squadra" commenta-istituzioni, imprese e ogni singolo cittadino devono unirsi per far fronte a questa emergenza. Come azienda, sentiamo una forte responsabilita` nei confronti di tutti i collaboratori, consumatori e delle loro famiglie che si recano nei nostri punti vendita. Abbiamo quindi deciso, ancheSiamo solidi e, superato questo periodo difficile, sono assolutamente positivo per il futuro di Geox, del nostro settore e del Paese".