Coronavirus, UBS AM scommette su ruolo cruciale politiche fiscali

(Teleborsa) - L'ein questo momento èsulla crescita economica e quindi, per scongiurare la recessione, unlo giocheranno le. È l'avvertimento lanciato questa mattina dai gestori diin una nota di analisi.Nonostante, infatti, ci si attenda undi interesse eda parte di alcune delle principali banche centrali del mondo, per far fronte alla diffusione dell'epidemia e ai rischi di contagio dovuti al calo del prezzo del petrolio, idi investimento sottolineano chedelle principali economie la chiave per rafforzare le aspettative di crescita e migliorare la fiducia degli investitori.Destanole ultime notizie che arrivano sul fronte del. Sealla produzione nei prossimi tre mesi in grado di sorprendere il mercato, fonte diresta lae la fine dell'alleanza Opec+. Da Ubs Asset Management, infine, avvertono: "questo è ciò che la Russia vuole: sfruttare l'attuale situazione globale e rimuovere definitivamente parte dell'offerta proveniente dagli Stati Uniti".