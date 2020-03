Centrale Latte d'Italia, fatturato in crescita nel primi 2 mesi dell'anno

Centrale del Latte d’Italia

(Teleborsa) -ha fornito un aggiornamento rispetto alldel 2020, che evidenziano undi euro ed un contestuale aumento della marginalità, per effetto del piano di riduzione costi previsto dal piano.L’incremento delle vendite è statoanche dal ritorno allae alderivante dalleche stanno interessando la ristorazione organizzata e più in generale il consumo fuori casa. Il Gruppo, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto, ha raggiunto tali risultati potendo infatti contare su una distribuzione capillare all'interno dei territori nella GDO e nei negozi di prossimità (oltre 16.000 punti vendita).E' in corsoapprovato lo scorso 10 febbraio concon quanto definito ed approvato. Per il 2022 il management stima una crescita dei ricavi a 187 mln di Euro (+1,3% CAGR), con EBITDA in crescita a 17,5 mln di Euro, EBITDA pari a 9,3% e un Utile netto a 5,5 mln di Euro.Il prossimo 29 aprile si svolgerà l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per approvare fra l'altro, l’aumento di capitale fino ad un massimo di 30 mln di Euro in 5 anni. Obiettivo dell’Aumento di Capitale è di rafforzare il patrimonio aziendale e proseguire nella prospettiva di crescita e investimento nel settore lattiero-caseario.