Generali avvia il riacquisto di azioni proprie

Generali

(Teleborsa) -comunica l'avvio delle operazioni di riacquisto di azioni proprie in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019, che ha autorizzato, a tal proposito, l'acquisto e la disposizione di un, per un periodo sino al 7 novembre 2020.Generali Assicurazioni comunicherà al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle operazioni di acquisto effettuate, sino alla conclusione del programma di buyback.Intanto in Borsa, rialzo per il player del settore assicurativo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,05%.