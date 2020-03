Generali chiude 2019 con miglior risultato della storia e aumenta dividendo

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019 con undi euro (+15,7%), mentreammonta ai. Escludendo l’onere one-off di 188 milioni dell’operazione di liability management relativa al riacquisto di titoli subordinati, l’utile netto normalizzato si attesta a 2,4 miliardi (+6,6%). Ilè cresciuto, grazie al contributo di tutti i segmenti di business., ha affermato il CEOt, citando anche "un’eccellente solidità patrimoniale". Ilinfatti si è portato(217% nel 2018 con +8 p.p.).Ilha approvato il be il progetto direlativo al 2019, proponendo anche alla prossima Assemblea un, in aumento di 6 centesimi per azione (+6,7%) rispetto all’anno precedente per un’erogazione massima complessiva di 1.513 milioni. Il, escludendo le plusvalenze relative alle dismissioni e l’onere one off di liability management, si attesta(63,3% nel 2018). Il dividendo sarà, con data di legittimazione a percepire il dividendo il 19 maggio e stacco cedola a partire dal 18 maggio, che conferma per la compagnia triestina la migliorfra i competitor, pari a, e riserve tecniche in crescita a 369,4 miliardi (+7,6%). Nel r, i premi lordi raggiungonoed il Combined Ratio si attesta al 92,6% (-0,4 p.p.), il migliore fra i suoi peer.quindi, di cui 15,2 miliardi a valenza sociale e ambientale, a conferma della sostenibilità della compagnia. L’utile dell’Asset Management sale a 280 milioni (+19%)."I risultati confermano che siamo pienamentestrategico Generali 2021", ha commentato ancora Donnet, aggiungendo che questi risultati, ottenuti nonostante il contesto macroeconomico, sono stati raggiunti grazie aldi Generali – dipendenti, agenti e collaboratori – che lavorano per realizzare la nostra ambizione di essere"."La nostra priorità - ha sottolineato - è accompagnare la crescita del Gruppo con un. Abbiamo definito obiettivi chiari e misurabili focalizzati sull’ambiente – su impatti diretti, prodotti e investimenti – sul benessere dei dipendenti, sulle comunità locali nelle quali operiamo e sui più alti standard di governance".Facendo riferimento all', Donnet ha affermato che, grazie ai risultati, Generali hae che "la priorità è quella di salvaguardare la salute e il benessere delle nostre persone garantendo la continuità di tutte le nostre attività e mantenendo pienamente i livelli di offerta e servizio ai clienti".