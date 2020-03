Il Coronavirus genera crisi di cassa nelle nostre imprese

Diventano particolarmente aggressivi a fronte di scenari economici già provati da patologie conclamate o con gravi sindromi immunodepressive (scarsa crescita, scarsa produttività, elevato indebitamento etc.);

data la elevatissima capacità di contagio, generano un fenomeno di "angoscia sociale" che ovviamente si abbatte come una onda anomala su quei settori (turismo, ristorazione, agroalimentare) a forte impatto emozionale;

hanno un forte istinto di conservazione che li porta a radicarsi saldamente nell'economia come Alien nel film del 1979.

(Teleborsa) - Ilfa parte del(virus dell'economia) ossia di quel gruppo di virus che sono letali non solo per l'uomo, ma anche per le economie dei Paesi "ospiti". Questi Ecovirus hannoche li distinguono dai virus normali.Più si attacca l'Ecovirus con misure vigorose per estirparlo (zone rosse, quarantene, limitazione ai movimenti di cose e persone, chiusura di esercizi ed aziende) e. Un piccolo esempio: subito prima dell'ultimo decreto, si ragionava se includere o meno due comuni del bergamasco nella fascia rossa; sicuramente si sarebbe contrastato ulteriormente la diffusione del virus, ma si sarebbero anche immediatamenteSenza contare che gli, imponendo aidi scegliere tra economia e salute,alla loro capacità decisionale perché li espongono a contraccolpi sociali, politico–elettorali e mediatici. E forse anche all'intervento della magistratura. Ad esempio, se in una particolare zona si riducono troppo presto le cautele sanitarie nel tentativo di far ripartire al più presto il volano dell'economia, si corre il, ossia di generare unin un. Risulta evidente il contraccolpo che ne deriverebbe sia a livello economico che a livello psicologico.Ma ladell'Ecovirus è che. La precedentegenerata dai subprime, poi ha coinvolto il settore bancario e assicurativo ed infine si è trasmessa al tessuto imprenditoriale nei diversi Paesi.Nel caso attuale, invece, l'Ecovirus genera inizialmente una duplice crisi economica. Infatti, da una parte, riduce l'offerta a causa delle difficoltà produttive (approvvigionamenti materie prime, esaurimento scorte etc). Dall'altra provoca il crollo della domanda sia a causa dei divieti, che dell'angoscia sociale intervenuta. Il problema è che la, date le sue caratteristiche, tende aE qui ildiventa moltoper leperché non si parla più di fatturato, di costi, di ricavi, di indebitamento e di patrimonio. Entrano bruscamente in scena variabili molto reattive quali. E per cassa si fallisce: l'imprenditore non si arrende quando i costi superano i ricavi, ma quando il fornitore, vista l'impossibilità di essere pagato, ricarica la merce sul furgoncino e se ne va. Alla fine, ildetermini una interruzione della continuità produttiva (approvvigionamenti di materie prime e semilavorati, lavorazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti) con conseguenze facilmente immaginabili.E, purtroppo,per almeno 2 motivi.Ilriguarda il fatto che il nostroè costituito in massima parte dache non hanno le spalle sufficientemente larghe per fronteggiare una brusca crisi di liquidità. E questo, paradossalmente, proprio perché, avendo potuto storicamente contare su un sistema bancario che le sosteneva, non hanno mai sentito una vera esigenza di rafforzarsi finanziariamente. Esattamente il contrario di quanto fatto dalle aziende del centro Europa che hanno sempre dovuto fare i conti con sistemi bancari molto più concentrati su finanza e derivati che sull'erogazione del credito alle imprese.Ilmotivo riguarda il fatto che la. Non è un caso che di recente la Corte di Giustizia Europea abbia puntato il dito contro la nostra Pubblica Amministrazione rea distabiliti dalla direttiva comunitaria (30 giorni elevabili a 60 per la sanità). Ora, è vero che, grazie alla fatturazione elettronica, questo fenomeno si è ridimensionato, tuttavia rimane la questione che questa lentezza nei pagamentidelle nostre imprese, ma ledi