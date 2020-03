Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, travolti dall'emergenza coronavirus. Intanto anche il mercato americano continua con scambi in forte ribasso.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,48%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.508,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,41%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 29,25 dollari per barile, in forte calo del 7,82%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +238 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,75%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,31%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,71%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,75%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 6,10%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 16.396 punti, in netto calo del 5,85%. In netto peggioramento il(-5,71%), come il FTSE Italia Star (-3,9%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-10,53%),(-9,86%) e(-9,77%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 3,64%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,97%.Composta, che cresce di un modesto +0,68%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,46%.In caduta libera, che affonda del 12,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -12,13 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+9,28%),(+3,65%),(+2,76%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -15,89%.Seduta drammatica per, che crolla del 15,32%.Sensibili perdite per, in calo del 15,23%.In apnea, che arretra del 14,29%.