Technogym, fatturato e utili in crescita nel 2019

Technogym

(Teleborsa) -chiude il 2019 conpari a 669 milioni, +5,5% rispetto al 2018. A cambi costanti la crescita è pari al +3,8%L’ Ebitda adjusted è pari a Euro 141,5 milioni, in aumento di Euro 7,1 milioni (+5,3%) rispetto a Euro 134,4 milioni del 2018.Ilsi è attestato a Euro 112,2 milioni, in aumento di Euro 2,3 milioni (+2,1%) rispetto a Euro 109,9 milioni del 2018L’di 85,4 milioni è in aumento di Euro 1,9 milioni (+2,2%) rispetto a Euro 83,5 milioni del 2018.Grazie alla maggiore generazione di cassa registrata nel corso dell’esercizio (Euro 126 milioni pre tasse, con un conversion rate del 87,8%), l’azienda ha raggiunto una posizione di cassa netta pari a circa 25,3 milioni, da confrontarsi con unpari ad Euro 34,9 milioni a Dicembre 2018. La cassa netta con l’applicazione del principio contabile IFRS 16 è pari a Euro 3,7 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile netto d’esercizio alle riserve utili di esercizi precedenti, riserva straordinaria, utili su cambi ed adozione principi contabili IAS non distribuendo dividendi.