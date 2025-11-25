Alibaba, ricavi a +5% nel terzo trimestre con AI. Investimenti pesano su redditività

(Teleborsa) - Alibaba Group
, colosso cinese dell'e-commerce e della tecnologia, ha chiuso il trimestre al 30 settembre
2025 con un fatturato
di 247.795 milioni di RMB (34.808 milioni di dollari), in aumento del 5% su base annua. Escludendo i ricavi derivanti dalle attività cedute di Sun Art e Intime, il fatturato a perimetro costante sarebbe cresciuto del 15% su base annua.
L'utile operativo
è stato di 5.365 milioni di RMB (754 milioni di dollari), con un calo dell'85% su base annua, dovuto principalmente alla diminuzione dell'EBITA rettificato. L'EBITA rettificato
è diminuito del 78% su base annua, attestandosi a 9.073 milioni di RMB (1.274 milioni di dollari), principalmente grazie agli investimenti in quick commerce, user experience e tecnologia, in parte compensati dalla crescita a due cifre del fatturato di Alibaba China E-commerce Group, dal miglioramento dei risultati operativi, supportato dalla continua crescita del business Cloud, nonché dal miglioramento dell'efficienza operativa in diverse attività.
L'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari
è stato di 20.990 milioni di RMB (2.948 milioni di dollari). L'utile netto è stato di 20.612 milioni di RMB (2.895 milioni di dollari), con un calo del 53% su base annua, principalmente attribuibile alla diminuzione del risultato operativo. L'utile netto rettificato
è stato di 10.352 milioni di RMB (1.454 milioni di dollari), in calo del 72%.
"Siamo entrati in una fase di investimento per creare valore strategico a lungo termine nelle tecnologie e nelle infrastrutture di intelligenza artificiale e in una piattaforma di consumo che integra servizi di vita quotidiana ed e-commerce. Grazie ai nostri significativi investimenti strategici in queste aree, i nostri due core business, AI + Cloud e consumo, hanno continuato a registrare una forte crescita in questo trimestre - ha affermato il CEO Eddie Wu
- La robusta domanda di intelligenza artificiale ha ulteriormente accelerato il nostro business Cloud Intelligence Group, con un aumento del fatturato del 34% e un fatturato derivante dai prodotti correlati all'intelligenza artificiale che ha raggiunto una crescita a tre cifre anno su anno per il nono trimestre consecutivo".
"Le nostre attività principali hanno continuato a registrare una solida crescita del fatturato, con i ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale che hanno contribuito a una quota crescente dei nostri ricavi cloud da clienti esterni, e i ricavi derivanti dalla gestione clienti in aumento del 10% - ha dichiarato il CFO Toby Xu
- Stiamo reinvestendo i nostri utili e il flusso di cassa libero per il futuro, mentre si prevede che la redditività a breve termine subisca fluttuazioni. Negli ultimi quattro trimestri, abbiamo investito circa 120 miliardi di RMB in investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud".