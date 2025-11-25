Alibaba, ricavi a +5% nel terzo trimestre con AI. Investimenti pesano su redditività

Alibaba Group

(Teleborsa) -, colosso cinese dell'e-commerce e della tecnologia, ha chiuso il2025 con undi 247.795 milioni di RMB (34.808 milioni di dollari), in aumento del 5% su base annua. Escludendo i ricavi derivanti dalle attività cedute di Sun Art e Intime, il fatturato a perimetro costante sarebbe cresciuto del 15% su base annua.L'è stato di 5.365 milioni di RMB (754 milioni di dollari), con un calo dell'85% su base annua, dovuto principalmente alla diminuzione dell'EBITA rettificato. L'è diminuito del 78% su base annua, attestandosi a 9.073 milioni di RMB (1.274 milioni di dollari), principalmente grazie agli investimenti in quick commerce, user experience e tecnologia, in parte compensati dalla crescita a due cifre del fatturato di Alibaba China E-commerce Group, dal miglioramento dei risultati operativi, supportato dalla continua crescita del business Cloud, nonché dal miglioramento dell'efficienza operativa in diverse attività.L'è stato di 20.990 milioni di RMB (2.948 milioni di dollari). L'utile netto è stato di 20.612 milioni di RMB (2.895 milioni di dollari), con un calo del 53% su base annua, principalmente attribuibile alla diminuzione del risultato operativo. L'è stato di 10.352 milioni di RMB (1.454 milioni di dollari), in calo del 72%."Siamo entrati in una fase di investimento per creare valore strategico a lungo termine nelle tecnologie e nelle infrastrutture di intelligenza artificiale e in una piattaforma di consumo che integra servizi di vita quotidiana ed e-commerce. Grazie ai nostri significativi investimenti strategici in queste aree, i nostri due core business, AI + Cloud e consumo, hanno continuato a registrare una forte crescita in questo trimestre - ha affermato il- La robusta domanda di intelligenza artificiale ha ulteriormente accelerato il nostro business Cloud Intelligence Group, con un aumento del fatturato del 34% e un fatturato derivante dai prodotti correlati all'intelligenza artificiale che ha raggiunto una crescita a tre cifre anno su anno per il nono trimestre consecutivo"."Le nostre attività principali hanno continuato a registrare una solida crescita del fatturato, con i ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale che hanno contribuito a una quota crescente dei nostri ricavi cloud da clienti esterni, e i ricavi derivanti dalla gestione clienti in aumento del 10% - ha dichiarato il- Stiamo reinvestendo i nostri utili e il flusso di cassa libero per il futuro, mentre si prevede che la redditività a breve termine subisca fluttuazioni. Negli ultimi quattro trimestri, abbiamo investito circa 120 miliardi di RMB in investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud".