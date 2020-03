ABI "in prima linea" per garantire liquidità all'economia

(Teleborsa) - L'restaper garantire laall'economia. Lo ha ribadito, Presidente dell'associazione che rappresenta il settore bancario italiano al Corriere della Sera."Dobbiamo, così salviamo l'economia produttiva", ha affermato Patuelli, ricordando le iniziative messe in campo nell'ultimo periodo, in particolare le, mentre per quanto riguarda lesi aspetta il decreto.Il Presidente dell'ABI ha fatto appello ad un intervento dell'Europa, spiegando che le rigide norme che regolano l'Unione bancaria sono oggi "anacronistiche" e che "sono indispensabili gli aiuti di Stato in momenti di emergenza".Parlando della, Patuelli ha definito la, così come la maggioredalla vigilanza europea, ma il punto è. "Se nella Ue si bloccano i settori produttivi, rallenterà la richiesta di liquidità. E se le imprese non la chiedono, non possiamo costringerle", ha affermato.