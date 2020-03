Fondazione TIM dona fino a 1 milione per quattro strutture sanitarie

(Teleborsa) - Laribadisce il suo impegno per il Paese nella lottaed offre fino a- 500 mila euro dalla Fondazione e altri 500 mila euro tramite una campagna di sottoscrizione fra i dipendenti - a favore dell'Ospedale San Raffaele, Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale".Ognuna di questericeverà una somma di: l, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso,; ildella Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico finalizzato a sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia; l’per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’di Napoli, per un laboratorio che lavorerà da questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.Fondazione TIM sta inoltre valutando alcuneche riguardino il, nel campo della telemedicina e dell'uso dellenel campo della medicina., ha affermato, Presidente Fondazione TIM, citando tutto il personale sanitario e non degli ospedali. "In un momento così drammatico - ha aggiunto - non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus".