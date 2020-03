Cina, banca centrale lascia tassi fermi

(Teleborsa) - Laha annunciato di aver lasciato i tassi primari sui prestiti (LPR) invariati rispetto a febbraio.dopo essere stato ridotto di 10 punti da Pechino nel mese di febbraio ed in precedenza ulteriormente abbassato dal 4,20% al 4,15% (in novembre), in quella che era stata la prima riduzione da quando il nuovo benchmark era statointrodotto nell'agosto del 2019.Una decisione presa dalla banca centralenel Paese. A tal proposito, nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, non c'è stato alcun nuovo caso di persona infettata dall'epidemia e alle prese con la malattia Covid-19.Nuove mosse, invece, dalle banche centrali. Dopo il lancio di un, è di nuovo intervenuta laper garantire la. A sorpresa, poi, lae aumentato il suo programma di QE