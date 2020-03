Mailup acquista altre azioni proprie

MailUp

(Teleborsa) -, ha acquistato su AIM Italia, con valute 17, 18 e 19 marzo 2020,al prezzo medio di 3,945714 euro per azione per un controvalore complessivo di 37.484,28 euro.Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019.Alla data del 19 marzo 2020, MailUp detiene pertanto direttamente n. 109.381 azioni proprie, pari allo 0,73% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.Intanto sul listino milanese, apprezzabile rialzo per l'operatore attivo nelle cloud marketing technologies, in guadagno dell'1,58% sui valori precedenti.