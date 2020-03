Coronavirus, lieve calo di vittime e contagi. Conte firma Decreto

(Teleborsa) -diminuzione dei contagi dae dei morti in Italia. Nella giornata di ieri, domenica 22 marzo, sono stati(venerdì erano stati 793), che portano così il totale aI nuovi contagiati sono 3.957, anche in questo caso meno del giorno precedente quando ne sono stati registratiin totale 46.638; i guariti sonoin un giorno, in totaleQuesto il bilancio aggiornato fornito dal Commissario per l'emergenzanella consueta conferenza stampa alla Protezione Civile.Un leggero calo dopo i numeri terrificanti delle giornate precedenti ma l'imperativo resta proseguire sulla strada dellecon ancora"Mi auguro che questi numeri possano essere confermati, ha detto Borrelli. Nontenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del Governo".- Sempre nella serata di ieri, il Presidente del Consiglioche dispone nuove misure restrittive per l'emergenza. E' di'elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta. L'allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli deiLa lista potrà essere aggiornata con decreto del"Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati alsi legge nel testo.- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensioneLe attività che, con il provvedimento, vengono sospese, "possono comunque"Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali".Non saranno sospese per le prossime due settimane le attività professionali.- "Riteniamo inadeguato rispetto a questo obiettivo il. E' quanto affermano in un comunicato unitario Cgil, Cisl e Uil evidenziando che i sindacati "in questa fase difficile del Paese, hanno rappresentato sempre la necessità di mettere al primo posto lae con il protocollo ha sollecitato "il Governo a sospendere tutte le attività non essenziali rispondendo così alla necessità di contenimento del contagio".- Confindustriala decisione del Governo di sospendere le attività produttive non essenziali. E sta offrendo "tutto il supporto possibile", ma la "stretta va contemperata "con alcune esigenze prioritarie del mondo produttivo": queste le prime righe della lettera che Vincenzo Boccia, numero uno di Confindustria, ha inviato al presidente del Consiglio, ringraziandolo per la convocazione e confermando la volontà dell’industria italiana di collaborare affinché si possano avere alimentari, prodotti farmaceutici e servizi essenziali, individuando però leNecessario, ad esempio, scrive Boccia "consentire la