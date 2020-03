Coronavirus, Unicredit amplia pacchetto emergenza a sostegno di famiglie e imprese

Unicredit

(Teleborsa) -amplia il suo “Pacchetto emergenza” a tutta l'Italia e lo. Questa iniziativa si aggiunge alle misure precedentemente comunicate dalla banca e a quelle annunciate dal Governo con il decreto "Cura Italia" per affrontare l'emergenza COVID-19.In particolare UniCredit offriràmutui: sospensione del rimborso della quota capitale delle rate fino a 12 mesi; ai clienti PMI, oltre alle misure annunciate dall'Associazione Bancaria Italiana, e pienamente in linea con il Decreto: Finanziamenti aggiuntivi, pari ad almeno il 10% dell'utilizzato in essere, attraverso la rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.: Finanziamenti a medio-lungo termine: sospensione del rimborso della quota capitale delle rate per 3-6 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi; Proroga delle linee di import fino a 120 giorni, finalizzata a supportare la gestione del capitale circolante; Concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi.