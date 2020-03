FS Italiane, treni gratuiti per volontari task force "Medici per Covid"

(Teleborsa) - Per tutto il periodo dell'emergenza, in coordinamento con la, offre ai volontari selezionati per la, a supporto delle strutture sanitarie in difficoltà nel Nord Italia, la. Il biglietto gratuito – spiega Trenitalia – può essere prenotato attraverso, indicando: nome, cognome, data di nascita e numero di iscrizione all'Albo dei medici.A bordo treno – si legge nella nota – i medici dovranno esibire al personale, oltre al biglietto, il documento d'identità e il tesserino o altro documento che attesti l'iscrizione all'Albo dei medici.La prenotazione può essere cambiata un numero illimitato di volte prima della partenza del treno attraverso gli stessi canali di acquisto.