Net Insurance, risultati 2019 centrano target piano industriale

Net Insurance

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2019 icontabilizzati del Grupposi sono attestati a 84,4 milioni di euro, in crescita del 35,4% rispetto al medesimo dato dell’esercizio precedente. In particolare, nel comparto dei, i premi sono risultati pari a 44,6milioni (+14,1%); mentre nelsi sono attestati a 39,7 milioni (+71,1%).L’è risultato pari a 7 milioni di euro, contro i 6,5 milioni previsti dal Piano per l’esercizio 2019. L’utile netto del Gruppo si attesta a 12,5 milioni di euro, contro i 4,1 milioni di euro del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.Il Progetto di Bilanciosecondo quanto già previsto dal Piano Industriale per il corrente anno.