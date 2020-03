Benzinai all’Autorità: gestori vogliono garantire servizio, ma sono allo stremo

(Teleborsa) - "Le scriventi Federazioni intendonoÈ quanto scrivono le organizzazioni di categoria dei gestori - Faib, Fegica e Figisc/Anisa - in risposta alla sollecitazione giunta dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali."Ciò non toglie che - si legge nella comunicazione congiunta sindacale- le nostre Federazioni hanno ragione di ritenere che i gestori, da soli, in assenza di interventi immediati di sostegno,, nella presente drammatica congiuntura, ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio essenziale di cui qui si parla"."Per questo, tenuto conto del silenzio, dell’indifferenza e dell'inerzia di Governo, Ministeri competenti, concessionari autostradali e compagnie petrolifere,Questo comparto era già gravemente malato prima dell’emergenza, e come succede a chi è colpito dal virus, se non si interviene immettendo ossigeno, i gestori sono condannati a chiudere e fallire, precisa la nota sottolineando che "Ma "la mancanza di liquidità, come si comporterebbe qualsiasi virus, non fa distinzioni in funzione dell'essenzialità del servizio prestatoFaib, Fegica e Figisc/Anisa hanno infine chiesto all'Autorità" di svolgere una azione di mediazione nei confronti delnell'interesse condiviso volto a salvaguardare la