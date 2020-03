Borsa New York in forte rialzo con rally Boeing

Dow Jones

(Teleborsa) -che chiude in forte rialzo, grazie al. A sostenere il mercato anche ilsulle voci di riavvio della produzione del. Ilchiude in rialzo del 2,39%; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dell'1,15%. Variazioni negative per il(-1,11%); in moderato rialzo lo(+0,42%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+5,29%),(+4,49%) e(+2,84%). Il settore, con il suo -1,58%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+24,25%),(+10,89%),(+9,28%) e(+7,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,90%.Affonda, con un ribasso del 2,41%.Crolla, con una flessione del 2,39%.(+13,57%),(+12,77%),(+10,56%) e(+8,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 5,77%.