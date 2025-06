In calo la Borsa di New York, occhi puntati sulla crisi Israele-Iran

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,17%) e si attesta su 42.464 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 6.002 punti, in calo dello 0,71%.In ribasso il(-0,77%); come pure, in rosso l'(-0,77%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,67%),(-0,86%) e(-0,70%).Gli investitori statunitensi stanno reagendo così alle nuove tensioni indeterminate dall'attacco aereo su larga scala dicontro l'che ha colpito "decine" di obiettivi militari e nucleari. Sul fronte, la crisi ha fatto impennare sia il prezzo del, balzato sopra i 73 dollari al barile, sia quello dell' salito fino ai livelli massimi degli ultimi due mesi sopra i 3.400 dollari l'oncia.Ancora in sofferenza il titolodopo l'incidente dell'aereo dell', precipitato pochi minuti dopo il decollo. Sono più di 240 le persone che hanno perso la vita nello schianto, mentre i soccorritori continuano a cercare persone disperse e parti del velivolo.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,89%.Resta vicino alla parità(-1,76%).Calo deciso per, che segna un -1,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,97%),(+3,41%),(+2,80%) e(+2,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,82%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,33%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,53%.