Buzzi Unicem, utile 2019 migliore delle attese

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Volumi di vendita in crescita, soprattutto in Stati Uniti ed Europa Orientale. Un buon livello di attività anche in Italia ed Europa Centrale e unRisultati che oggi – dopo che ieriha dato i numeri del 2019 – hannoNell'esercizio appena concluso, il gruppo ha venduto(+4,3% rispetto al 2018) e(+0,2%). Ilè aumentato del 12,1%, da 2.873,5 a 3.221, 4 milioni di euro; le variazioni di perimetro hanno avuto un effetto positivo di 20,5 milioni, mentre l'effetto cambio ha influito positivamente per 81,2 milioni. A a parità di condizioni il fatturato sarebbe cresciuto del 8,6%.Ilsi è attestato a 728,1 milioni, +26,1% rispetto a 577,2 milioni dell'anno precedente. L'è stato positivo per 24 milioni. Il dato dell'esercizio in esame comprende benefici non ricorrenti netti per 23,7 milioni, di cui 27,7 milioni con segno positivo, conseguenti alla prima applicazione del principio IFRS 16, e 4,0 milioni con segno negativo, per oneri di ristrutturazione. Nel 2018 erano stati realizzati ricavi netti non ricorrenti per 8,7 milioni. Escludendo le componenti non ricorrenti, il margine operativo lordo è passato da 568,5 a 704,4 milioni (+23,9%), con un incidenza sul fatturato del 21,9% (19,8% nel 2018)."Nel complesso, – fa sapere il Gruppo – iin particolare negli, favoriti anche dall’effetto cambio positivo, e in, hanno contribuito al rafforzamento dei risultati operativi". Ilsi è attestato a. Il conto economico dell'esercizio 2019 si è chiuso con unIl risultato attribuibile agli azionisti della società è passato da 382,1 nel 2018 a 385,7 milioni nell'esercizio in esame. Nell'esercizio appena trascorso, il Gruppo ha distribuitoed ha pagato investimenti industriali per complessivi 339,3 milioni, di cui 42,9 milioni destinati a progetti di incremento della capacità produttiva o speciali. Il(12,5 centesimi per azione ordinaria e 14,9 per azione di risparmio nel 2018).In riferimento all'la Società ha indicato che l'andamento del business fino a metà di marzo era coerente con le previsioni del budget delineato a inizio anno che prevedeva un consolidamento dell'ebitda ricorrente del 2019 grazie a un'ulteriore crescita in Italia ed Europa Centrale e alla stabilizzazione del business in Europa Orientale e Usa. "Tuttavia – scrivein una nota –sottolineando che a seconda della durata e dell'intensità del contagio l'impatto dall'attuale contesto può essere anche molto negativo sul settore del cemento", sia per il calo della domanda che per le possibili interruzioni e difficolta' nelle catene di fornitura e nella logistica. La società ha inoltre annunciato l'