Proposta per dedurre le spese di turismo

(Teleborsa) -, presidente di, avanza la proposta di rendere deducibili le spese di turismo per il triennio 2020-2022 per rilanciare il settore dei viaggi una volta superata l'Si tratterebbe di consentire il riporto nella dichiarazione dei redditi delle spese per soggiorni superiori ai tre pernottamenti. Un'per evitare quello che Patanè prefigura come rischio di una crisi sistemica.Sul fronte dei collegamenti aerei nazionali, il presidente di Confturismo ipotizza una ripresa nell'ultimo trimestre dell'anno e sulle rotte internazionali un