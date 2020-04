CDP, utile netto 2019 a 3,4 mld: mobilitate risorse per economia pari a 34,6 mld

(Teleborsa) -con un(di cui 1,8 di pertinenza della capogruppo) mobilitando, con unmentre il(di cui 23,6 miliardi euro del Gruppo).Sono i dati del gruppo Cdp che emergono dal: il. Le risorse mobilitate dalla capogruppo salgono amentreLa, di cuimentre il risparmio postale ha registrato la miglior performance di raccolta netta Cdp degli ultimi 5 anni (+3,4 miliardi di euro), con una(+1,2 miliardi di euro rispetto al 2018).. Il Consiglio di amministrazione ha infatti approvato "i", che "potranno. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020, fino a 1,4 miliardi".Il Gruppo ha poi stabilito un(indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende".La nuova linea di operatività della Cdp prevede di "in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal dl Cura Italia"., sia dal punto di vista economico finanziario, sia soprattutto per la capacità di offrire, nei diversi settori produttivi e dei servizi, nel pubblico e nel privato, a favore dell'export e delle infrastrutture", ha commentato il presidente della Cdp,Per il gruppo, ha concluso Tempini, si prefigura un ": Cdp è impegnata al massimo per offrire tutto il sostegno possibile al Paese in un frangente così drammatico e difficile".. Il margine d'interesse, il margine d'intermediazione e l'utile sono cresciuti in modo significativo. La raccolta postale - che intendiamo tutelare e rafforzare, utilizzandola in chiave anticiclica - ha registrato la migliore performance degli ultimi 5 anni", ha aggiunto l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti,, commentando i risultati del 2019.