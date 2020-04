Antitrust: Wish sotto indagine per alcuni prodotti ingannevoli anti Covid-19

(Teleborsa) - Anchefinisce sotto la lente di ingrandimento dell'. Lo scorso 31 marzo infatti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un, società statunitense proprietaria della nota piattaforma di market place wish.com, e della sua collegata ContextLogic VB che ne gestisce i servizi ai consumatori nel territorio europeo.Oggetto del procedimento sono leche, secondo le specifiche, "fanno espresso riferimento alla possibilità di rilevare gli anticorpi del nuovo coronavirus nel sangue umano, nel siero o nel plasma". Questo nonostante precise indicazioni delle autorità sanitarie riguardo la. Le descrizioni di tali prodotti sotto indagine, inoltre, non solo sarebbero in grado di ingannare i clienti, ma anche di porre in pericolo la salute dei consumatori.che attribuiscono ad alcuni prodotti (principalmente le mascherine filtranti) una specifica efficacia in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del virus Covid-19. Il procedimento aperto nei confronti della delle due società, volto a verificare– spiega L'Antitrust – è originato da verifiche effettuate d’ufficio e rientra nella più ampia attività di monitoraggio che l’Autorità sta portando avanti in questa specifica fase di emergenza sanitaria nel settore dell’e-Commerce.