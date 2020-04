Coronavirus, Giustizia: "Nuovo stop udienze fino all'11 maggio"

(Teleborsa) - Approvato, ieri, dalsu proposta del, un nuovo stop per la giustizia. La, che – secondo quanto stabilito dal– sarebbe dovuta terminare il 15 aprile, è attualmenteUn provvedimento sollecitato nei giorni scorsi dall'che aveva prospettato il rischio, con la piena riapertura dei palazzi di giustizia, di esporre migliaia di persone al contagio da coronavirus vista "l'assenza di dispositivi e misure di protezione"."Abbiamo valutato di attuare questa misura, sentiti anche gli addetti ai lavori, per tutelare la salute di tutti gli utenti della giustizia ed essere pronti a ripartire" ha spiegato ilsottolineando che. Nelsonoe iNelsi celebrano, invece, leCon una delibera approvata nell'ultima riunione del plenum ilha chiesto, inoltre, a Bonafede diPer i magistrati è, poi, fondamentale che il Governo valuti le modifiche delle norme processuali necessarie a. Tale ipotesi, tuttavia, non incontra il favore dellgià in allarme per un emendamento della maggioranza al decreto Cura Italia che estende fino al 30 giugno le eccezionali disposizioni in tema di celebrazione a distanza dei procedimenti penali per gli imputati detenuti che ne facciano richiesta, anche ai procedimenti con imputati liberi. L'emendamento consente – spiega l'Associazione – che siano celebrate udienze "nelle quali non siano presenti in aula non già più solo gli imputati, ma addirittura gli avvocati, i pubblici ministeri ed i Giudici, che potrebbero dunque ascoltare ed esaminare consulenti e parti processuali da casa propria".Prevedere fino al 30 giugno, "in una fase di superamento del picco epidemiologico, di allontanare dall'aula anche giudici, pubblici ministeri ed avvocati, ed i giudici di un collegio tra di loro è un'assurdità inspiegabile", ha denunciatocon una lettera al ministro della Giustizia, esprimendo un netto no a "misure destinate a stravolgere il processo e a violarne le regole basilari più sacre".In questo scenario lo stop unito alle difficoltà, sia a livello tecnico che di principio, che solleva l'applicazione dello smart working alla Giustizia rischia, dunque, mettere in crisi il sistema giustizia, bloccando l'andamento di riduzione dell'arretrato e dei tempi dei processi.