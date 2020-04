Conte: "Ammorbidire regole UE o faremo da soli"

(Teleborsa) - "Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e USA che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil.".Sono le parole del presidente del consigliorilasciate in un'intervista alla Bild in cui sottolinea la. "Non dobbiamo alla fine starcene lì con le mani incrociate: operazione riuscita, ma il paziente Europa è morto", ha commentato Conte.Rispetto al mancato accordo all'Eurogruppo, il premier ha detto che ", anche dei cittadini tedeschi, ne sono convinto"., qui non si tratta di Italia. Non abbiamo mai vissuto una situazione d'emergenza di questo tipo perciò sono i cittadini europei che si aspettano una soluzione europea", ha ribadito.Conte ha sottolineato come l'Italia in questa crisi stia avendo un "ruolo di un avamposto." a combattere il coronavirus, ha aggiunto.Intanto, in serata Conte è atteso a un, il ministro degli Esterie il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Tra i temi al centro dell'incontro proprio il dibattito all'Eurogruppo sul piano anti-coronavirus dell'UE.