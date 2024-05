Riforma Patto stabilità, UPB: "Previsto minor aggiustamento conti"

(Teleborsa) - Con ilche rappresenta il principale strumento didella nuova governance europea, viene richiesta una, anche se le nuove regole di bilancio permettono un. E' quanto emerso dall, presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, in merito alleper la gestione e le procedure nazionali di finanza pubblica. Una analisi effettuata mettendo a confronto le nuove regole e quella precedente relativa allNell'ambito della riforma del Patto di stabilità - si sottolinea -per il percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Da unrealizzato dall’UPB tra gli effetti delledi consolidamento dei saldi di bilancio, che richiedevano la, e le, che consentono un, emerge come queste ultime prevedano une che inoltre le regole previgenti avrebbero stabilito ulteriori aggiustamenti anche dopo il 2031, fino al raggiungimento dell’OMT.Infatti,verso l’Obiettivo di Medio Termine (OMT) - sottolinea l'UPB -percentuali di PIL neglin cui l’indebitamento netto è superiore al 3 per cento e, quindi, la Procedura per deficit eccessivo è aperta; negli, l’entità dellapercentuali di PIL nel caso di “condizioni cicliche normali” (ovvero con un output gap nell’intervallo compreso tra -1,5 e 1,5 per cento del PIL potenziale). Con tali aggiustamenti, il, quando l’OMT verrebbe conseguito. Invece, nello, il consolidamento minimo richiesto sarebbe pari a unpercentuali di PIL in sette anni,. Quindi, le regole attuali richiederebbero un, soprattutto nel medio termine. L’evoluzione a legislazione vigente dell’indebitamento netto in rapporto al PIL riportata nel DEF per il triennio 2025-27 appare coerente con le indicazioni dell’accordo finale sul quadro di regole della UE in entrambi gli scenari.della nuova governance, c’è il passaggio da regole numeriche di bilancio uniformi per tutti gli Stati membri a regole che tengono conto delledi ciascun paese in un contesto die di medio termine, consentendo ai paesi una certasulle azioni da intraprendere e alle istituzioni europee di guidare e monitorare il rispetto degli impegni all'interno del Semestre europeo.Il, da presentare, in linea con la durata della legislatura. Dovrà dunque essere introdotto nella normativa nazionale come, mentre si richiede agli Stati membridel Piano. In questo nuovo schema,, secondo l’UPB,anche se parzialmente modificati. La prima parte del DEF potrebbe contenere le informazioni a consuntivo richieste dalla Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSB, la seconda parte una stima degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica per l’anno in corso e l’aggiornamento delle previsioni tendenziali per gli anni successivi.Per quanto riguarda il, che contribuisce a garantireattraverso la valutazione e la validazione delle previsioni macroeconomiche sottostanti alla programmazione di bilancio, le norme vigenti sono già coerenti con le nuove regole europee, maa disposizione dell’UPBUPB segnala inoltre che. E’ necessario, da un lato, assicurare il coordinamento tra le nuove regole e quelle contabili sul pareggio di bilancio e, dall’altro, garantire che i vincoli sulla dinamica della spesa siano compatibili con il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e per l’erogazione dei LEP., in linea teorica, per il controllo della spesa degli Enti territoriali:basato su limiti all’indebitamento;sul tasso di crescita della spesa degli Enti territoriali, con un monitoraggio ex ante ed ex post che rimarrebbe affidato alla Ragioneria generale dello Stato, che in caso di sforamenti potrebbe richiedere gli aggiustamenti necessari prima di autorizzare il ricorso all’indebitamento degli Enti. In entrambi gli scenari, dovrà essere, alle Regioni a statuto speciale e, in prospettiva, alle Regioni che accederanno all’autonomia differenziata.