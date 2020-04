Lavoro, ILO: crisi sanitaria minaccia 195 milioni di posti

(Teleborsa) -. Sono i numeri monstre presentati dall'(ILO) nell'ultimo rapporto, che prevede nel secondo semestre 2020 una, equivalenti al lavoro svolto daSecondo lo studioche si affaccia sul pacifico (-7,2% ore lavorate, equivalenti a 125 milioni di lavoratori a tempo pieno),(-7,8% di ore lavorate, equivalenti a 12 milioni di lavoratori a tempo pieno) e gli(-8,1% ore lavorate, equivalenti a 5 milioni di lavoratori a tempo pieno). Lesono attese nei(-7% ore lavorate equivalenti a quelle di 100 milioni di lavoratori full time).L'Organizzazione internazionale del lavoro definisce l'attualeeconomico-sanitaria come" e stima chenelle misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus. Sono inveceche verranno maggiormentedalle maggiori perdite in termini di ore lavorate e licenziamenti, la maggior parte dei quali riguarderanno lavori a basso reddito e poco qualificati."I lavoratori e le imprese si trovano ad affrontare una catastrofe, sia nelle economie sviluppate che in quelle in via di sviluppo ... Dobbiamo muoverci velocemente, in modo deciso e coordinato. Le misure giuste e urgenti potrebbero fare la differenza tra sopravvivenza e collasso", ha dichiarato