Milano 9:58
42.754 +0,13%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:58
9.630 +0,21%
23.516 +0,22%

Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,34%

Ibex 35 avvia la seduta a 16.195,1 Euro

Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,34%, dopo aver aperto a 16.195,1 Euro.
