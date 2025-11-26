Milano
9:58
42.754
+0,13%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
9:58
9.630
+0,21%
Francoforte
9:58
23.516
+0,22%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 10.14
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,34%
Ibex 35 avvia la seduta a 16.195,1 Euro
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 09.18
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,34%, dopo aver aperto a 16.195,1 Euro.
Argomenti trattati
Borsa
(1362)
·
Madrid
(99)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,37%
