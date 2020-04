UBI Banca, Moratti: "L'autonomia è valore per tutti gli stakeholder"

UBI Banca

(Teleborsa) - La Presidente di, sottolinea chedella banca "è un, siano essi azionisti, clienti o dipendenti".Nel corso dell'assembela a porte chiuse, la numero uno della banca assicurae fa accenno al Piano industriale "forte" che la banca ha appena presentato che - ribadisce - "il mercato ha accolto a pieni voti".Letizia Moratti ricorda la, che sono anche azionisti della banca, sottolineando che "la banca si sente ancora più vicina ai propri territori", in particolare Brescia e Bergamo, le £radici storiche della banca" che sono "tra le città più colpite da questo flagello". E poi, cita le "eccellenze" della Lombardia, una regione che genera il 25% di valore prodotto sulla ricchezza nazionale.UBI - prosegue - è parte integrante ed essenziale di questo tessuto produttivo e per questo ha, che abbiamo chiamato, che prevede fino adi euro per dare un sostegno concreto a tutte le imprese e le famiglie di Bergamo e Brescia, e di quelle aree del paese maggiormente colpite dal virus"."Nessuno sa come saremo alla fine di questa emergenza. Ma sappiamo che", ha aggiunto la Presidente della banca, citando anche le, "che ha ricordato il grande valore di questa nazione, che proprio nella ricostruzione ha sempre saputo esprimere il meglio di sé".con ancor maggior impegno, a rilanciare l'economia del Paese e restituire sicurezza e prosperità alle nostre comunità". Adesso - ha aggiunto - è il momento die l'avvio tempestivo di, anche da parte dell', doveLa Moratti ha fatto un accenno anche al, citando leche l'emergenza ha riproposto: l'innovazione digitale, le nuove frontiere del welfare, l'internazionalizzazione, gli sviluppi del mercato dei capitali, la crescita delle nostre imprese ed i progetti di vita delle famiglie.