Alitalia: disponibili voli in continuità territoriale con la Sardegna

(Teleborsa) - Da ieri sono stati messi in vendita da Alitalia, dal 17 aprile al 24 ottobre. Alitalia garantirà tutti i collegamenti tra gli aeroporti dicon Roma Fiumicino e Milano. I voli con Alghero e Olbia potranno essere avviati una volta rimosse le limitazioni contenuto nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne ha disposto la chiusura temporanea al traffico passeggeri fino al 13 aprile. Inoltre, i voli in Continuità Territoriale da e per Milano opereranno sull’aeroporto di Malpensa fino alla riapertura di Linate.Nei mesi didi andata e ritorno tra Cagliari e Roma Fiumicino e 2 di andata e ritorno su tutte le altre rotte in Continuità Territoriale. Dal mese di giugno i voli sulla rotta Cagliari-Fiumicino diventeranno 6 al giorno e 4 al giorno sulle altre tratte.Dalper residenti e non residenti in Sardegna. Dal 15 giugno al 15 settembre saranno applicati due diversi schemi tariffari, uno per i residenti e l’altro per i non residenti nell’isola, che saranno disponibili sulla piattaforma di prenotazione Alitalia a partire dal 15 aprile.