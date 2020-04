Borse Asia chiudono in prevalenza positive.Tokyo più incerta

Nikkei

(Teleborsa) -, in scia al rally messo a segno da Wall Street . Più incerta la Borsa di Tokyo, in attesa che si definisca il quadro di riferimento del mercato petrolifero in vista del vertice Opec Plus., l'indiceha chiuso con un calo dello 0,47% a 19.262 punti, mentre il Topix ha perso l'1,27% a 920 punti. Bene anche la borsa di Seoul che avanza dell'1,31%.In attivo le borse cinesi, conche recupera lo 0,31% eche sale dello 0,61%. Impostazione cauta per+0,12%.Positive le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche guadagna lo 0,62%, seguita da+1,29%,+2,13% e+0,52%, mentre resta in disparte-0,05%,In forte rialzo le borse di(+1,93%) e(+2,47%).