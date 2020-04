Brillante il settore beni personali a Milano (+1,73%), exploit di Digital Bros

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo ilIlha aperto a quota 64.415,7 con un salto di 1.105,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,50%.Tra le azioni più importanti del comparto beni per la casa di Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,93%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,31%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,38%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,14%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,22%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,43%.Decolla, con un importante progresso del 4,03%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,57%.