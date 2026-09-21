Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione dell'1,60%

Il FTSE MIB termina la sessione a 52.371,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione dell'1,60%
Milano è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,6%), archiviando le contrattazioni a 52.371,54 punti.
Condividi
```