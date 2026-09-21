Digital Bros, Banca Akros conferma Buy e target price a 15 euro

(Teleborsa) - Digital Bros
è attesa alla pubblicazione dei risultati finali per l'esercizio 2026 giovedì 24 settembre. Secondo l’analisi di Banca Akros
, il gruppo dovrebbe evidenziare un livello di redditività ancora solido a livello di EBITDA
, nonostante la contrazione delle vendite, mentre l'EBIT
dovrebbe continuare a risentire degli ultimi effetti degli impairment e degli accantonamenti relativi ai progetti di sviluppo abbandonati nel corso dell’esercizio.
Per l’intero anno, Banca Akros prevede un ammontare di accantonamenti sostanzialmente in linea con quello registrato nell'esercizio 2025. La posizione finanziaria netta
dovrebbe passare dalla situazione di cassa netta, pari a 4,2 milioni nei primi nove mesi, a una posizione di debito netto, in linea con la guidance della società, principalmente per effetto dei pagamenti ai fornitori e del supporto ai progetti previsti per il prossimo esercizio.L'esercizio 2026
dovrebbe rappresentare l’ultimo esercizio caratterizzato da impairment. Sebbene tali oneri non abbiano un impatto sul free cash flow (FCF), incidono negativamente sulla redditività riportata. Per l'esercizio 2027
, Banca Akros prevede invece una solida generazione di free cash flow e una maggiore visibilità sugli utili.