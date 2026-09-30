Milano 16:13
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Nasdaq 16:13
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Dow Jones 16:13
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USA, Spese personali (MoM) in agosto

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USA, Spese personali (MoM) in agosto
USA, Spese personali in agosto su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,8%).
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