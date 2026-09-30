USA, ad agosto accelerano le spese personali ma rallentano i redditi

(Teleborsa) - In rallentamento i redditi delle famiglie americane, mentre accelerano le spese personali. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali sono aumentati dello 0,9% ad agosto rispetto al +0,1% del mese precedente (rivisto da +0,2%) e al +0,8% atteso dagli analisti.



I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,2%, rispetto al +0,3% del mese precedente (rivisto da +0,4%) e al +0,5% stimato dal consensus.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione positiva dello 0,2% su mese (rispetto al +0,1% registrato il mese precedente rivisto da +0,2%), a fronte del +0,3% previsto, e del 3% su anno, come a luglio (rivisto da +3,3%) e inferiore al + 3,3% atteso.

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