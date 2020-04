Covid-19, La Spezia: in arrivo in Porto nave da crociera Costa Mediterranea

(Teleborsa) -. Nella città ligure salirà sull'unità da crociera parte del personale della naveattualmente in ormeggio presso il Molo Garibaldi Ovest del porto della Spezia, che manterrà quindi a bordo circa metà delle persone ora imbarcate., e secondo ciò che era stato già previsto da precedenti comunicazioni, con Amministrazione comunale prontamente informata nei tempi concordati le scorse settimane per interventi di questo tipo.. Pianificazione che ha portato all’arrivo di Costa Pacifica e ora al programmato appoggio a Costa Mediterranea. A bordo delle due unità non sono segnalati casi o problematiche sanitarie inerenti all’emergenza per il Covid-19.La gestione di questa operazione. Così come per la permanenza programmata di Costa Pacifica, per questa operazione non è richiesto un intervento diretto che possa incidere sulla gestione territoriale dell’emergenza sanitaria.