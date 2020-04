Positiva la giornata per i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

utility

sanitario

telecomunicazioni

materie prime

vendite al dettaglio

Fiat Chrysler

Hera

STMicroelectronics

Diasorin

Telecom Italia

Buzzi Unicem

Unipol

Tenaris

Cattolica Assicurazioni

Salini Impregilo

Cerved Group

Falck Renewables

Carel Industries

Saras

Credem

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Finale tonico per le principali borse europee che seguono l'onda rialzista di Wall Street dopo la mossa della Fed e nonostante i dati sempre più allarmanti giunti dal mercato del lavoro Sul fronte valutario, segno più per l', che mostra un aumento dello 0,71%. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,17%.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,83% dopo rumors secondo cuiLieve calo dello, che scende a +193 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,58%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,24%, effervescente, con un progresso del 2,81%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,44%., con ilin aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 19.236 punti. Buona la prestazione del(+0,94%), come il FTSE Italia Star (0,9%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+4,15%),(+2,43%) e(+2,09%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,19%),(-0,72%) e(-0,66%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,06%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,73%.Decolla, con un importante progresso del 4,58%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,09%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.scende dell'1,22%.Calo deciso per, che segna un -1%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.di Milano,(+7,08%),(+6,82%),(+5,64%) e(+5,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,35%.Affonda, con un ribasso del 2,90%.Crolla, con una flessione del 2,89%.