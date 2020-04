Banca Ifis, presentata offerta vincolante per 70,77% di Farbanca

Banca IFIS

(Teleborsa) -ha presentato oggi un’offerta vincolante per l’acquisizione del 70,77% del capitale sociale di Farbanca, società detenuta da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. Il restante 29,23% fa capo a 450 piccoli azionisti, prevalentementefarmacisti.L’offerta - si legge in una nota - haed è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni."L’iniziativa si inquadra nell'ambito del percorso di crescita del nostro Gruppo, caratterizzato dal costante rafforzamento della presenza nei mercati di riferimento – spiega-. Da diversi anni Banca IFIS ha maturato una significativa presenza nel settore delle farmacie, sia in termini di mercato sia di credito., grazie anche alle potenziali sinergie a livello di Gruppo con Credifarma, operatore finanziario specialistico partecipato da Banca IFIS per il 70% e da Federfarma per il 30%".Farbanca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 4,1 milioni di euro e crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto è di 65,5 milioni di euro, il CET1 è pari al 16% e le attività ponderate per il rischio (RWA) sono di 409,9 milioni di euro.