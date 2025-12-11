Milano 14:07
Banca Ifis, Riccardo Preve e Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini cooptati in CdA
(Teleborsa) - Banca Ifis ha comunicato che, a seguito della positiva conclusione della preventiva valutazione di idoneità da parte di Banca d'Italia, è diventata efficace la delibera consiliare del 23 ottobre scorso di nomina per cooptazione, di Riccardo Preve (non indipendente) e Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini (indipendente), in sostituzione dei dimissionari Giovanni Meruzzi e Monica Regazzi nominati a settembre 2025 nel consiglio di amministrazione di illimity al fine di assicurare un presidio della capogruppo nella fase di integrazione.

I consiglieri cooptati rimarranno in carica fino alla prossima assemblea di Banca Ifis che sarà chiamata a confermarli per l'intero mandato dell'attuale consiglio. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini è stato inoltre nominato componente del Comitato Remunerazioni, in sostituzione di Giovanni Meruzzi. Il Comitato Remunerazioni risulta pertanto così composto: Beatrice Colleoni (Presidente), Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini e Luca Lo Giudice.
