Banca Ifis, Riccardo Preve e Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini cooptati in CdA

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha comunicato che, a seguito della positiva conclusione della preventiva valutazione di idoneità da parte di Banca d'Italia, è diventata efficace la delibera consiliare del 23 ottobre scorso di, di, in sostituzione dei dimissionari Giovanni Meruzzi e Monica Regazzi nominati a settembre 2025 nel consiglio di amministrazione di illimity al fine di assicurare un presidio della capogruppo nella fase di integrazione.I consiglieri cooptati rimarrannodi Banca Ifis che sarà chiamata a confermarli per l'intero mandato dell'attuale consiglio. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini è stato inoltre nominato componente del Comitato Remunerazioni, in sostituzione di Giovanni Meruzzi. Il Comitato Remunerazioni risulta pertanto così composto: Beatrice Colleoni (Presidente), Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini e Luca Lo Giudice.