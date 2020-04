Lombardia in parte "va per proprio conto": SI a negozi per bambini aperti ma NO a librerie

(Teleborsa) -. Mentre rimane in vigore l'apertura dei negozi per bambini.annunciate ieri sera in TV danel corso delladai "toni accesi" trasmessa a reti unificate., assieme agli articoli di, potranno essere venduti nei supermercati,, esposti all'interno degli esercizi commerciali che vendonodi cui è stata sempre ammessa l'apertura. Saranno sempre, secondo le rigide regole di sicurezza anti contagio, coldi coprirsicome sciarpe e foulard quando si esce di casa.Il documento firmato dal Governatore Attilio Fontana, come spiega una nota della Regione Lombardia,(con le eccezioni già in vigore),(che proseguono l'attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze)