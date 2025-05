Biografilm, BPER è premium partner anche per il 2025

(Teleborsa) -rinnova la sua presenza in qualità di Premium Partner al fianco di, festival cinematografico internazionale dedicato alle biografie e ai racconti di vita – che si terrà dal 6 al 16 giugno a Bologna – giunto alla sua XXI edizione. Il festival, interamente dedicato al biopic, alle nuove tendenze cinematografiche e culturali a carattere biografico, conferma un’importante programmazione cinematografica di undici giorni ricca di incontri con grandi registi, proiezioni e anteprime.oltre al premio "Best Film BPER Award|Biografilm Italia 2025", dedicato al miglior film della sezione Biografilm Italia, la Banca parteciperà anche a Biograbook, il nuovo ciclo di incontri letterari promosso da Biografilm, che si terrà in Piazzetta Pier Paolo Pasolini in collaborazione con le principali case editrici italiane e librerie indipendenti locali."Il più ampio obiettivo di BPER nel mondo del cinema e dell'audiovisivo – sottolinea la banca in una nota – è sostenere la produzione di nuovi contenuti, favorire l'occupazione e contribuire allo sviluppo di un settore chiave per la cultura e l'economia del Paese. Sostegno che la Banca offre anche affiancando le imprese del settore nella valorizzazione del Tax Credit, grazie ad un accesso rapido alla liquidità con l'acquisto del credito d'imposta maturato"."Siamo orgogliosi di continuare a sostenere questo appuntamento internazionale che ogni anno riesce a emozionare e far riflettere attraverso storie di vita eccezionali – ha dichiarato–. Il cinema è una forma d’arte capace di creare connessioni profonde e promuove cultura, un valore che sentiamo parte integrante della nostra identità. Per questo sosteniamo con continuità progetti e iniziative che contribuiscono alla sua promozione".